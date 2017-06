Jovens ficam feridas em acidente entre motocicletas

O acidente envolvendo uma motocicleta Honda CG Titan e uma Honda Biz, ambas com placas de Vilhena, ocorreu por volta das 11h30 desta quinta-feira, 29, no cruzamento das Avenidas Marques Henrique com Beira Rio, localizado no Centro de Vilhena.

Segundo relatos da condutora da Biz, uma jovem de 29 anos, a mesma seguia pela Avenida Beira Rio, sentido Cuiabá, quando a condutora da CG, uma jovem de cerca de 30 anos, que seguia pela Marques Henrique, sentido UNIR, não respeitou a placa de parada obrigatória e se chocou contra seu veículo.

Na queda, ambas sofreram escoriações leves e não apresentavam sinais de fraturas, porém, se queixavam de dores nas costas.

As jovens foram socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional.

A polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia