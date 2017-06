Maurão de Carvalho participa da entrega de veículo para casa de apoio de Cerejeiras

A casa de apoio mantida pela Prefeitura de Cerejeiras em Porto Velho, para receber os pacientes do município que fazem tratamento na capital, foi contemplada com um veículo novo, graças a emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB).

A solenidade ocorreu na noite de quarta-feira (28), na casa de apoio, quando Maurão participou da entrega do automóvel ao prefeito Airton Gomes (PP). Os vereadores Saulo de Souza (PTB), presidente da Câmara, Isair Baldin (PP), Gabriel da Funerária (PV) e DJ Samuka (PV) também participaram do ato.

“Esse veículo será utilizado para o transporte dos pacientes até as unidades de saúde, para fazer exames, buscar na rodoviária, entre outras ações. Foi um pedido do prefeito e dos vereadores, que agora está atendendo“, explicou Maurão.

O prefeito informou que cerca de 100 pacientes passam mensalmente pela casa, em média. “Temos uma van que faz o transporte semanal de 20 pacientes até a capital. É uma demanda muito grande e a casa de apoio é o suporte para eles e seus acompanhantes, com pernoite, refeições e o acompanhamento até os hospitais, laboratórios e outros locais”, destacou Airton.

Fonte e fotos: Eranildo Costa Luna