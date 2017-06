Moto Náutica premia pescador com final de semana no Rio Guaporé; participe

Nesta quinta-feira, 29, se comemora o Dia do Pescador, e para festejar a Moto Náutica sorteia um fim de semana com tudo pago no Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste.

Iniciada no mês de maio, a promoção que se encerra neste sábado, 01 de julho, e dará ao ganhador direito à hospedagem, barco de pesca com combustível, piloteiro, alimentação e bebidas.

Para participar da promoção “Pescando de Boa com a Moto Náutica” basta adquirir qualquer artigo de pesca, camping, barcos e motores em uma das duas lojas localizadas em Vilhena e Cerejeiras.

A empresa atende com ações de venda em mais de 10 municípios, oferecendo serviços de consórcio e financiamento de conjunto náutico, e conta com oficina múlti marcas na linha náutica.

Desde o ano de 1998 presente em Vilhena, a loja do proprietário Luiz Augusto Guilhermon, o Luizinho, busca incentivar a pesca esportiva e sustentável. “A equipe Moto Náutica felicita a todos os amantes da pesca pelo seu dia”.

Em Vilhena a loja fica localizada na Avenida José do Patrocínio nº 3051, telefone para contato (69) 3321-3272, sendo a filial em Cerejeiras localizada na Avenida das Nações nº 2698, telefone para contato 3342-3018.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação