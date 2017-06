Mulher fica desorientada após se envolver em acidente

Na tarde desta quinta-feira, 29, um acidente envolvendo duas motonetas Honda Biz, na Rua Gonçalves Dias, 5° BEC, deixou uma mulher desorientada.

Conforme apurado no local, a motociclista seguia pela rua, sentido Setor Chacareiro, quando um jovem que estava estacionado, arrancou e entrou na frente da mulher.

Com a batida a motociclista sofreu escoriações leves, mas não quis ser socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros que esteve no local, ambos os motociclistas não se feriram com gravidade.

A Polícia de Trânsito também esteve no local, mas os envolvidos entraram em acordo e não quiseram registrar o acidente.

Após a saída dos policiais, a mulher se mostrou desorientada, chegando a dizer que não se lembrava do que havia acontecido.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia