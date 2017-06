Mulher sofre traumatismo craniano em acidente de trânsito no setor 06

O acidente ocorreu por volta das 00h45 desta quinta-feira, 29, no cruzamento das Ruas 632 com 611, localizado próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor 06, em Vilhena, envolvendo uma caminhonete Hilux e uma motoneta Honda Biz 125.

De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrências, o condutor da Hilux, um homem de 35 anos, seguia pela Rua 632, sentido Embratel, quando se chocou contra a condutora da Biz, uma mulher, de 31 anos, que seguia pela Rua 611, sentido BR-364.

Na queda, a mulher sofreu traumatismo craniano, trauma abdominal fechado e fratura no dedo mínimo do pé esquerdo, sendo socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto socorro do Hospital Regional.

Já o condutor da Hilux, que apresentava sinais de embriagues, aceitou ser submetido ao teste do etilômetro, que acusou 0,46 mililitros de teor alcoólico no ar expelido pelos pulmões.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão por embriaguez na direção e teve sua Carteira Nacional de habilitação Recolhida nas formas da Lei.

Ambos os veículos foram entregues para familiares dos envolvidos no acidente.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia