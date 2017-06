PREVCOM expõe projeto de previdência complementar ao governador Confúcio Moura

Projeto de benefício para os servidores rondonienses será apresentado a técnicos e integrantes do Conselho Superior Previdenciário do Estado

O Conselho Superior Previdenciário de Rondônia e técnicos rondonienses se reúnem nos dias 3 e 4 de julho para a apresentação da proposta de previdência complementar elaborada pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo (SP-PREVCOM).

O Conselho formado pelo governador Confúcio Moura e presidentes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Procurador Geral do Ministério Público, Defensor Público Geral e representante dos servidores de Rondônia é a instância responsável por validar o projeto elaborado para os funcionários públicos do Estado.

O detalhamento preliminar do plano foi realizado durante reunião entre o governador rondoniense e o presidente da SP-PREVCOM, Carlos Henrique Flory, realizada em 13/6 na sede da instituição, em São Paulo. Neste encontro, o governador tomou contato com os principais pontos do regulamento do plano de benefícios dos servidores rondonienses e o conjunto de ações para captação, relacionamento institucional com os participantes, estudo do potencial e custos administrativos.

Rondônia é o estado mais avançado nas tratativas com a SP-PREVCOM para colocar a experiência e a rentabilidade da Fundação a serviço dos seus servidores.A instituição é pioneira na implantação do benefício que assegura aos funcionários estaduais renda superior ao teto do INSS de R$ 5.531,31. Com 5 anos de atividades, mais de 20 mil participantes e R$ 675 milhões em patrimônio, a SP-PREVCOM é referência em previdência complementar para o setor público.

Autor e foto: Assessoria