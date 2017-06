Secretária acompanha entrega de leite gratuita a vilhenenses pela SEMAS

Ivete ressaltou as ações da prefeita Rosani Donadon priorizando as questões sociais

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), tem distribuído 736 litros de leite pasteurizado por semana em Vilhena.

O trabalho foi reiniciado nesta nova gestão municipal, atendendo famílias de diversos bairros do município, com postos de entrega nos bairros Cristo Rei, São José, Bela Vista, Setor 13, no “Roda Moinho” e CPA.

Têm o direito de receber famílias que tenham crianças, gestantes e idosos. Eles recebem de 2 a 7 litros de leite pasteurizado, gratuitamente, por semana, de segunda a sexta-feira, nos horários das 6h às 8h.

A titular da SEMAS, Ivete Pires, visitou na última semana os pontos de entrega de leite e acompanhou o processo de distribuição do produto, além de ouvir as demandas dos populares.

Ivete explicou que a entrega do leite não era distribuído com frequência, mas desde o início deste ano não tem falhado. “É muito bom ver os programas da assistencial social dando certo. Sabemos que ainda é pouco, mas faz a diferença na vida de cada pessoa que recebe o produto. Estamos na luta para voltar a produzir o leite e pão de soja para atender as famílias em vulnerabilidade social. As ações fazem parte do cronograma determinado pela prefeita Rosani Donadon, que não mede esforços para garantir qualidade de vida aos vilhenenses”, afirmou a secretária municipal.

Roseli Herculano, que coordena a entrega de leite, informou que mais dois pontos serão abertos para facilitar a distribuição: um no bairro Cristo Rei, e outro no União. “Através do cadastro e visita social é que constatamos a necessidade de atender estas famílias”, pontuou.

Por sua vez, a prefeita Rosani Donadon explicou que fortalecerá estas ações. “Temos o compromisso de trabalhar para oferecer qualidade de vida para a população, com foco nas nossas crianças e adolescentes que são o futuro do nosso amado município. Estou muito feliz em ver que a população está tendo acesso ao leite diariamente, pois é um alimento nutritivo”, disse a mandatária, e completou: “Se for necessário, a pedido da população, abriremos novos pontos para distribuição do leite para que mais famílias sejam beneficiadas”.

