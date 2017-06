A Sicoob Credisul realizará 1º Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena

O 1º Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, iniciará a partir do próximo dia 10 de julho e irá até o dia 31.

A edição do Sicoob Sabor, contará com atrações como exposição de arte, apresentação teatral, shows musicais e cinema ao ar livre. Todas elas serão concentradas no espaço do Centro de Treinamento e Cultura (CTC), Sicoob Credisul.

O evento contará com a participação de 13 restaurantes, sendo eles: Amoricana, Gaya Crespes e Sushi, Casa das Pizzas, Espaço Território, Paladar Bistrô, Dom Burguer, Casa Madeira, Zero Grau, Espetinhos e Caldos Rancho Alegre, Cachaçaria Recanto, Restaurante Recanto da Praça, Food Truck Recanto e Tai. Os restaurantes criarão um menu degustação, composto por entrada, prato principal e sobremesa, que terá um valor fixo de R$ 29,90.

De acordo com coordenadora de marketing do Sicoob, Adevania Silveira, o festival contará com a presença dos três chefes Flávio Miyamura, de São Paulo; Manoel Evangelista, de Porto Velho; e Pedro Bagattoli de Vilhena.

Os chefes ficarão encarregados de conduzir palestras, oficinas gastronômicas e aulas-show. Haverá também palestras abertas ao público na programação, como a de alimentação saudável com a nutricionista Daiana Bagattoli.

Segundo a coordenadora a proposta do evento é abrir espaço para a gastronomia em Vilhena, gerar turismo e possibilitar experiências aos restaurantes da cidade.

Como ação social será realizada palestra com Pedro Bagattoli para merendeiras de escolas públicas abordando o reaproveitamento de vegetais, alimentação saudável, entre outras dicas.

E está previsto ainda para o dia 23 de julho, uma ação de artes plásticas para crianças na Praça Nossa Senhora Aparecida. Os participantes irão pintar vários metros de tecido de tela, que posteriormente será usado para confeccionar pufes para a sala de leitura da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato.

E no encerramento do evento haverá a premiação do melhor garçom e dos três melhores restaurantes. Para avaliação dos vencedores os clientes receberão uma ficha no momento que fizer o pedido e contará com um júri técnico para ajudar na escolha. Como prêmios os restaurantes receberão o Selo de Excelência, e o garçom receberá uma poupança Sicoob no valor de R$ 1 mil.

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Extra de Rondônia/ Assessoria