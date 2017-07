ARTIGO: pré requisitos do sucesso empresarial

Dentre os diversos livros que li, há algum tempo atrás, destaco o “Feitas para o Sucesso” de N. Tichy e N. Cardwell, sobre o qual gostaria de compartilhar algumas ideias. Tichy foi, por alguns anos, reitor da universidade General Eletric (GE) e o livro está repleto de casos práticos.

Jack Welch, pouco tempo após assumir a presidência da GE, teve de fazer um corte envolvendo 100.000 pessoas (ao redor do mundo). Na mesma ocasião decidiu investir US$ 50 milhões criando um moderno centro de treinamento gerencial.

Ciclo virtuoso de ensino existe quando todos ensinam, todos aprendem e todos se tornam mais inteligentes a cada dia. No mês de outubro, o presidente da GE costumava preparar a estratégia empresarial para o ano seguinte, a qual era discutida em reunião da diretoria e logo após submetida à apreciação dos alunos do centro de treinamento.

Se aprovada, era levada ao conhecimento dos acionistas e em caso contrário era revista. Você, que é um diretor empresarial, teria a coragem e a humildade de compartilhar com seus subordinados, regularmente, suas ideias prevendo a evolução dos seus negócios e do mercado?

Perguntaram ao presidente da GE e da Pepsi se a coisa mais importante que eles faziam diariamente era o acompanhamento das vendas. Sua resposta: “Não! Nossa tarefa mais importante é a avaliação e o desenvolvimento das pessoas. Isso é mais importante do que tudo, inclusive do que acompanhar a evolução das vendas”. Na sua empresa o cuidado com as pessoas vem antes do que a preocupação com as vendas?

Após 20 anos de trabalho consecutivo J. Welch foi considerado o melhor executivo do século e a GE a empresa mais bem administrada do mundo. Nesse mesmo período a GE formou, adicionalmente, 19 presidentes de outras empresas norte americanas. A propósito, quantos de seus ex-executivos passaram a ocupar a liderança de outras organizações?

Metade das empresas que integravam a lista “500 Fortune” em 1980 deixou de constar dessa mesma lista 10 anos mais tarde. Muitas de nossas organizações estão desaparecendo, anualmente, porque decidiram resistir às mudanças e/ou porque estão descuidando do preparo de seus líderes!

Há alguns meses atrás o Gerente de uma loja comercial e eu estávamos avaliando o desempenho de uma das vendedoras, confrontando-a com o melhor da empresa, quando ela começou a chorar, por discordar do rigor da avaliação. Apesar disso, Vanessa reagiu e já na semana seguinte deixou as últimas posições para ocupar o terceiro lugar. Na GE os funcionários são avaliados 3 vezes ao ano.

E na sua empresa, com que frequência ela é feita? Conforme Welch, o pior líder é aquele que cumpre os compromissos, que atinge as metas mas não compartilha os valores da empresa e, cedo ou tarde ele precisa ir embora. Os cinco fatores do sucesso gerencial são: Visão clara, Valores fortes, Liderança apaixonada, Parcerias e Coragem. É assim na sua empresa?

Ensinar e aprender, em todos os níveis hierárquicos, é uma necessidade imperiosa. Há um mundo desconhecido, bem à nossa frente, porém ao seu alcance. Garanta a sustentabilidade de sua organização implementando este processo. Eu creio nisso!

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia