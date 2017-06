COLORADO: jovem é indiciado após furtar cones da PRF

Na tarde de segunda-feira, 26, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocou até a cidade de Colorado, para cumpri um mandado de prisão contra o Jovem Renan Diego Machado, sob a acusação de furto ao patrimônio da União, após o mesmo ter postado uma foto com um cone de sinalização de uso da PRF em um aplicativo de conversas.

Segundo informações, há algum tempo, os agentes já vinham notando o desaparecimento de alguns cones durante sinalizações de acidentes de trânsito ocorridos no trecho da BR-435, localizado entre Vilhena Colorado e Cerejeiras.

Após investigações, chegou-se a um suspeito que foi confirmado por um deslize do mesmo, que teria postado foto com um cone com o slogan da PRF, em um grupo de vendas do whatsapp.

Como Renan estava viajando a trabalho e foi comunicado por familiares sobre o ocorrido, o mesmo se apresentou na quinta-feira, 29, no posto da PRF de Pimenta Bueno.

Renan confessou o furto do cone, porém, afirmou não ter postado a foto com a intenção de fazer chacota com os federais. O suspeito afirmou também, que amigos o alertaram que iria ter problemas, o que o fez pensar em devolver, porém, acabou dispensando o cone em um local, do qual não se lembra.

Como houve a apresentação, o jovem não ficou detido, porém, foi conduzido a Delegacia da Polícia Federal para prestar depoimento e responderá pelo crime de furto ao patrimônio da União. Caso o cone não apareça, o mesmo terá que ressarcir a União financeiramente.

Em todos as ocorrências de acidentes de trânsito atendidas pela polícia, o uso de cones é obrigatório não somente para a proteção das vítimas como dos próprios agentes, a fim de evitar novos acidentes. A apropriação de quaisquer um destes por civis ou até mesmo por militares ou federais que não estejam em horário de serviço, se configura crime.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia