Em Cerejeiras, campeonato municipal é cancelado por falta de verba

Em contato com a redação do Extra de Rondônia, Francisco de Chagas Ruiz presidente da Liga Esportiva do município de Cerejeiras, disse que este ano não haverá campeonato de futebol municipal.

De acordo com Francisco, o certame é realizado desde 1986 e este ano será o primeiro a não ser realizado.

O evento é promovido pela Liga com apoio da prefeitura. A entidade organiza e arca com troféus e medalhas, a prefeitura colabora na parte financeira para premiações em dinheiro e pagar árbitros.

Porém, devido à crise econômica que o pias enfrenta, este ano a prefeitura não firmou parceria. Com isso, o tradicional campeonato municipal foi cancelado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração