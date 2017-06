EXPOVIL terá show regional do cantor Valdir Alberto

Com a entrada liberada, domingo, 09 de julho, será o último dia da 32º Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (EXPOVIL). Entre as atrações previstas está o show do cantor e apresentador, Valdir Pasa, também conhecido por Valdir Alberto.

O show inicia as 16h00, e para o público da terceira idade o cantor preparou uma promoção especial.

Intitulada de “01Dia com Maria”, a promoção da direito a uma viagem com despesas pagas à cidade de Aparecida do Norte (SP).

Segundo Valdir, no dia, estarão sendo distribuindos bilhetes gratuitos com a numeração para o sorteio, e após a apresentação será realizada a Santa Missa.

O sorteio será durante o show e a viagem está prevista para o dia 12 de outubro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação