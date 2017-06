MOSTRANDO SERVIÇO: vereadores plantam árvore de murta em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 30 de junho, o vereador Suchi (PTN) convidou os vereadores Adilson de Oliveira (PSDB) Rafael Maziero (PSDB) e o secretário municipal de Meio Ambiente Jorge Rabello para plantar uma árvore de Murta na praça Nossa Senhora Aparecida no Centro de Vilhena.

Com a supervisão de um engenheiro da prefeitura de Vilhena, os vereadores arregaçaram as mangas e plantaram a árvore com o devido cuidado, respeitando a distância das outras árvores.

“A cidade é mais valorizada quando tem mais áreas verdes. Plantar árvores contribui com a redução do efeito estufa. Espero que a população adote a ideia e plante uma árvore”, afirmou Suchi.

Autor e foto: Assessoria