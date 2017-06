Motorista teria desrespeitado distância de segurança e se choca contra motocicleta

O acidente ocorreu por volta das 15h40 desta sexta-feira, 30, na rotatória da BR-364 que dá acesso às Avenidas Marques Henrique e Presidente Nasser, no Centro de Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, a condutora de uma Ford KA, com placas de Vilhena, que seguia pela rotatória da BR, sentido Presidente Nasser, teria desrespeitado a distância de segurança obrigatória segundo o código de trânsito, e se chocado contra uma motocicleta Honda CG Titan, também com placa de Vilhena.

Na queda, o condutor da motocicleta, que teria parado para esperar o acesso da via de tráfego rápido, não se feriu.

A polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou o caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia