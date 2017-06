PIMENTEIRAS: jovem volta a sorrir após tratamento odontológico no barco-hospital

O serviço de odontologia oferecido no Barco-Hospital Walter Bártolo, em Pimenteiras do Oeste, trouxe de volta o sorriso para o estudante Abimael Beltrame da Silva, 16 anos. Ele é mais um dos beneficiados com atendimento odontológico na unidade de saúde social do governo de Rondônia que durante três dias presta atendimentos de saúde e cidadania, em missão nas margens do rio Guaporé.

“Eu sofria bullying na escola por conta de um dente da frente que estava quebrado e cariado”, contou o jovem, que teve o dente tratado e restaurado. Na parte da tarde do mesmo dia, ele passou por novo procedimento odontológico em outro dente, desta vez para recuperar a mastigação. Tudo gratuito.

“Os gastos para arrumar esses dois dentes custariam cerca de R$ 3 mil, conforme orçamento feito dias atrás. Recuperar o sorriso era tudo o que eu desejava na vida”, disse Abimael, agradecido pela oportunidade do tratamento gratuito e se livrar, definitivamente, do bullying na escola.

A dona de casa Maria Avarado Panoso tem nacionalidade boliviana, mas mora em Pimenteiras há um ano. Ela também recorreu ao barco-hospital para encaminhar, ao tratamento odontológico, o cunhado Diego Suarez Dorado, de 7 anos, que também tem nacionalidade boliviana.

“Ele sente muitas dores, e isso está atrapalhando até nos estudos”, explicou Maria Avarado as razões pela qual levou a criança para tratar os dentes que já estavam provocando inchaço no rosto. “Este barco é muito bom, porque ajuda as pessoas que não têm dinheiro, e resolve os problemas rápido”, ressaltou.

O barco-hospital iniciou a missão em saúde e cidadania pelo rio Guaporé encerrando as atividades no dia 4 de julho.

Texto: Paulo Sérgio

Fotos: Ésio Mendes