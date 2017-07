Polícia Militar prende seis pessoas, espingardas e munições em fazenda próxima a Vilhena

A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 30, nas dependências da Fazenda Vitória, localizada no quilômetro 58 da BR-364, perímetro rural de Vilhena.

Diante de informações que no local acima citado havia uma grande movimentação de pessoas portando armas de fogo, guarnições da Polícia Militar se deslocaram até a propriedade, onde se depararam com a porteira trancada com correntes e cadeados.

Alguns agentes se deslocaram a pé até a sede da fazenda, onde avistaram um homem saindo do local em uma motocicleta de cor preta, carregando nas costas uma espingarda e outros dois indivíduos, sendo que um deste também portava uma espingarda, mas do tipo carabina.

Diante do flagrante, os militares que aguardavam na entrada da fazenda, foram informados dos fatos e se deslocaram com as viaturas até a sede, sendo que para tal, foi necessário arrancar algumas tábuas da porteira.

Após a chegada das viaturas, os militares verbalizaram com os dois indivíduos para que saíssem da casa e entregassem as armas. Após os homens saírem do imóvel, os policiais puderam entrar e realizar buscas, onde localizaram uma carabina calibre 38, modificada para calibre 44, atrás da porta de entrada, uma espingarda calibre 20 de cano duplo carregada, um cinto contendo 34 munições calibre 20, sete caixas de fogos de artifício, 10 espoletas e 50 munições calibre 22.

Quando questionados sobre o que faziam no imóvel, ambos afirmaram que tinham sido contratados por um homem de no Victor, que residia próximo ao local da abordagem. Diante de tais informações, a equipe de militares se dividiu, ficando uma parte no local e a outra se dirigindo até a residência de Victor, onde localizaram o homem, que havia saído na motocicleta de cor preta, com quem apreenderam uma espingarda de calibra 20.

Quando questionado sobre a documentação das armas apreendidas, Victor afirmou que os mesmos estariam na sede, de propriedade de seu irmão Allan, onde acontecera a primeira abordagem.

Retornando ao imóvel, os militares fizeram contato com Allan e mais um homem, também contratado por este, que havia chego ao local no meio tempo em que os agentes se deslocaram até a residência de Victor.

Allan e Victor relataram aos militares que dias atrás, um grupo de sem terras teria ameaçado invadir a fazenda e por este motivo, teriam contratado alguns capangas para fazer a segurança do local e das propriedades de mais 11 vizinhos.

Como Allan se declarou dono de parte do material apreendido e apresentou uma documentação com prazo de validade vencida, o mesmo recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma e juntamente com todos os envolvidos, foram orientados de seus direitos e seguidamente, conduzidos ao Departamento de Polícia Civil de Vilhena para o registro do flagrante.

Em pesquisa aos registros da Polícia Civil, foram encontrados uma ocorrência e um mandado de prisão em desfavor de dois dos capangas contratados pelos irmãos.

Texto: Redação

Foto: Arquivo/Extra de Rondônia