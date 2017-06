Prefeita e deputado “Só na Bença” assinam convênio para instalação de academia ao ar livre em Vilhena

Os equipamentos vão atender à população que faz caminhada em frente à prefeitura

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), assinou na manhã desta quinta-feira, 29, junto com o deputado estadual Juraci Barbosa Moreira, o popular “Só na Bença” um convênio para instalação de uma academia de ginástica ao ar livre.

O ato foi realizado no gabinete da prefeita e contou com a presença do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), secretários municipais e vereadores.

A obra será executada com recurso oriundo de emenda parlamentar de “Só na Bença”,no valor de R$ 39.936,38, tendo contrapartida da prefeitura no valor de R$ 4.936,38.

A academia de ginástica ao ar livre será implantada próxima a Câmara de Vereadores, para atender a população que faz uso do local para prática esportiva, tendo em vista que as imediações do Legislativo são utilizadas para o laser e atividades físicas, principalmente em horário noturno.

Durante a assinatura do convênio, o deputado “Só na Bença” parabenizou a prefeita pela gestão e também lembrou que, em breve, deve entregar uma ambulância para o munícipio de Vilhena. “Estou à disposição da prefeita para ajudar a buscar melhorias para Vilhena”, disse o deputado.

A prefeita Rosani Donadon agradeceu o deputado pelo benefício e ressaltou que a academia vai proporcionar mais uma opção para a população praticar exercício físico regular contribuindo assim com qualidade de vida e a manutenção da saúde. “Com esse investimento estamos incentivando a prática de atividade física, que garante mais saúde, evita problemas como hipertensão e diabetes, o que acaba diminuindo os atendimentos nos postos de saúde, tudo está relacionado, esporte é saúde”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria