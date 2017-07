Acidente com capotamento deixa quatro feridos no Bela Vista0

Na tarde deste sábado, 01, um acidente envolvendo dois veículos de passeio, deixou pelo menos quatro pessoas feridas em Vilhena.

Conforme apurado no local, o motorista de uma picape Strada trafegava pela Avenida Carmelita Fermina dos Anjos (34), sentido BR-174, quando se aproximou da Avenida Liliane Gonzaga e não respeitando a parada obrigatória, avançou a via preferencial.

O veículo VW Gol, que trafegava pela Avenida Liliane Gonzaga, sentido Centro, levava quatro pessoas, e ambas se feriram.

Entre as vítimas estava uma criança e uma mulher, que ficou com suspeita de fratura na costela. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros fez o socorro das vítimas ao Hospital Regional de Vilhena.

Viaturas da Polícia Militar fizeram o isolamento da área até a conclusão dos trabalhos periciais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia