“Conseguimos fazer uma estratégia legal”, destaca Batizoco

O técnico do Barcelona, Tiago Batizoco (foto), em entrevista concedida à Rede TV, parabenizou a postura de sua equipe no empate com o Real Ariquemes em 0 a 0 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

“Bom jogo. Nossa equipe conseguiu fazer uma estratégia legal. Vamos levar a decisão para casa. Agora é fazer o dever de casa para conquistar esse tão sonhado título”, destacou.

Para Batizoco, as instalações do estádio Gentil Valério precisam ser melhoradas. “O gramado até que é bom. Ruim é o vestiário que só cabe cinco pessoas. Uma vergonha para um time que disputa da Série D”, lamentou.

Batizoco ressaltou que o Barcelona vai trabalhar forte durante a semana para buscar o título inédito. “Agora é voltar para casa para sábado estarmos preparados”, finalizou.

O Barcelona recebe no sábado, às 16 horas (horário de Rondônia), o Real Ariquemes no estádio Portal da Amazônia em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida