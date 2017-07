Deputado Luizinho visita o Extra e fala das conquistas para o Cone Sul

Em visita nesta sexta-feira, 30, ao Extra de Rondônia, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) falou sobre o período de recesso na Assembleia Legislativa e das conquistas para os municípios do Cone Sul.

De acordo com o parlamentar, o período de recesso – é exatos 30 dias, ou seja, o mês de julho – é para intensificar as visitas aos municípios e distritos do Cone Sul.

Geralmente, no decorrer da semana, o paramentar fica três dias na capital, sendo que entre deslocamento sobra pouco tempo para fazer as visitas necessárias.

Porém, Goebel ressalta que faz parte do seu programa o mandato participativo, tendo uma equipe nas ruas em todas as cidades ouvindo as demandas da comunidade.

Luizinho disse que, em relação às ações mais importantes de 2017, uma das prioridades é a saúde pública de Vilhena. O Hospital Regional (HRV) que atende a regiao do Cone Sul de Rondônia e inclusive o norte do Mato Grasso, recebeu R$ 1.5 milhão do deputafo para compras de móveis e equipamento. O recurso também contempla a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), dinheiro que está na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) à disposição da prefeitura.

Luizinho também alocou uma ambulância semi-UTI de grande porte que já foi entregue ao município. E, no último dia 28 foi licitado um Raio X digital para o HRV, que- conforme o deputado- deve ser entregue no final de julho.

No quesito segurança pública, o deputado Luizinho disse que está há cinco anos trabalhando para construção da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) em Vilhena, que já está pronta e nos próximos meses deverá ser entregue a comunidade.

Ainda, segundo Goebel, trabalha com afinco para que o governador inicie o concurso público para suprir a falta de policiais militares e civis no Cone Sul.

Já na questão de infraestrutura, o deputado enfatizou que a implantação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) em Vilhena foi de suma importância para a região.

O governador atendeu indicação e recapeou a RO-370 que liga Colorado a Cabixi, além da rodovia que liga o trevo de Pimenteiras até Corumbiara. Disse que na próxima semana começa o recapeamento da RO-391 que liga o distrito do Guaporé ao município de Chupinguaia.

Sobre a educação, o parlamentar explica que visitou alguns municípios do Cone Sul em companhia do secretário de educação, onde foram entregues fanfarras, micro-ônibus, recursos para melhorias em várias escolas. Além de indicação para construção de uma escola no bairro Moisés de Freitas em Vilhena.

Na agricultura, Luizinho relata a entrega de diversos equipamentos agrícolas na região e a entrega de calcário aos agricultores.

O deputado Luizinho Goebel finalizou a entrevista dizendo que “o segredo de se manter o mandato, no momento que a classe política está desacreditada, é o reconhecimento do povo ao bom trabalho desenvolvido com honestidade”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia