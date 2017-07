Real Ariquemes e Barcelona iniciam decisão neste sábado

Real Ariquemes e Barcelona entram em campo neste sábado, a partir das 16 horas (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em busca do título inédito da competição estadual. O encontro é válido pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

As duas equipes são donas das melhores campanhas da competição. O Barcelona apresenta em seu cartel: 10 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Já o Real Ariquemes está invicto no Campeonato Rondoniense Sicoob com: 7 vitórias e nove empates.

Do lado do Real Ariquemes, o técnico Simonio Veiga aproveitou a semana para trabalhar e pedir muita concentração aos seus comandados para o primeiro jogo da final do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

“Teremos que ser prudentes e corrigirmos esta semana para não sermos surpreendidos em casa. Vamos impor um ritmo forte em casa porque sabemos que iremos para uma partida difícil fora de casa diante da excelente equipe do Barcelona”, frisou.

Já do lado do Barcelona, o técnico Tiago Batizoco conta com um importante reforço para a partida de domingo contra o Real Ariquemes. Trata-se do meia Nick, que cumpriu suspensão automática, após ter sido expulso contra o VEC, e está à disposição.

“É um trabalho até aqui com excelência, cumprindo as metas propostas a cada dia. O rendimento maior virá agora após 15 partidas”, frisou Batizoco.

Ficha Técnica

Real Ariquemes x Barcelona

Local: estádio Gentil Valério (em Ariquemes-RO);

Data: 01/07/2017 (sábado);

Horário: 16 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Maicon Pessoa de Souza;

Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Reginaldo Alves de Melo; 4º árbitro: Jonathan Antero Silva; 5º árbitro: Edilson Soares Falcão;

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada);

Real Ariquemes

Dida; Cássio, Alan, Marcelo e Rafael Vioto; Júnior Porto (Dabson), Tião, Michael Douglas e Bida; Marco Aurélio e Leleco. Técnico: Simonio Viega. Barcelona

Rocha; Xavão, Douglas, Zé Klock e Victor Hugo; Vitão, Cucau, Nick e Edilsinho; Tuquinha e Cabixi. Técnico: Tiago Batizoco.

Fonte: Futebol do Norte