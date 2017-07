SINE: Vagas de empregos para segunda-feira

Auxiliar de loja (M)(F) (até 25 anos e nível médio completo) (CURRICULO NO SINE)

Auxiliar de Mecânico Industrial (com experiência)

Caldeireiro (com experiência e curso)

Confeiteira diarista (com experiência)

Corretor de Imóveis (com Creci)

Cozinheira (F) (com experiência)

Eletricista de Caminhão (com experiência)

Eletricista de carro (que entenda de instalação de som)

Eletricista de Motor Industrial (com experiência))

Esteticista (com experiência) (Currículo no SINE)

Fisioterapeuta (F) (com experiência)

Marmorista (com experiência) (P/COMODORO)

Mecânico de Moto (com experiência)

Mecânico Industrial (com experiência)

Montador de Peças (com experiência)

Motorista e Montador de Moveis (M) (CNH D) ( com experiência)

Professora de Pilates (F) (com experiência)

Serviços Gerais de Fazenda (M) (P/Chupinguaia)

Supervisor de loja (M)(F) (até 24 anos com curso superior) (CURRICULO NO SINE)

Técnica de Enfermagem (F) (com experiência)

Técnico de Tacógrafo (M) (com experiência)

Técnico Em Eletrônica (que entenda de RADIO PX E FONTE)

Técnico Refrigeração (com experiência)

Técnico Segurança do Trabalho (com especialização em Segurança Patrimonial) (Currículo no SINE)

Tratorista de Fazenda (M) (com experiência) (P/Chupinguaia)

Vendedor de Matérias de Construção (com experiência na área)

GRUPO SCHEFFER SAPEZAL

Contrata

OPERADOR AGRÍCOLA II – 20 VAGAS – Desejável que tenha experiência com PRENSA. Experiência comprovada em carteira de trabalho como operador, com e sem alojamento.

OPERADOR AGRÍCOLA III – 05 VAGAS – Desejável que tenha experiência com colheita de algodão com Máquina de Cesto. Experiência comprovada em carteira de trabalho como operador, com e sem alojamento.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO – 01 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

ANALISTA DE LABORATÓRIO E PESQUISA AGRÍCOLA – 01 VAGAS – Auxiliar na pesquisa em laboratório e em campo visando a eficiência do manejo integrado no controle de pragas e doenças, com ênfase na produção agrícola sustentável.

COZINHEIRA – 01 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

DOSADOR – 01 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho. Vaga sem alojamento.

Candidatos podem estar entrando em contato através:

E-mail: rh@gruposcheffer.com.br

Telefones:

(65) 99611-0913

(65) 3383-4800

