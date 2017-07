Após 90 dias, ponte danificada por águas da chuva continua sem reparos em Corumbiara

Neste domingo, 2, moradores da Linha 02 da 2ª Para 3ª Eixo, área rural do município de Corumbiara, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, para relatar que a ponte onde as águas da chuva levou há 90 dias, continua do mesmo jeito.

Os sitiantes estão indignados com os responsáveis pelas estradas rurais, pois no dia 18 de abril do corrente, o Extra de Rondônia noticiou o fato.

Na ocasião, os sitiantes receberam informação que assim que terminasse o período chuvoso a ponte seria restaurada. Mas segundo os agricultores até o momento o tráfego de veículos está interrompido.

Sitiantes fizeram “vaquinha” e compraram materiais e improvisaram uma passagem para que pelo menos pudessem passar a pé.

Porém, centenas de alunos e agricultores da região estão sendo prejudicados, pois a ponte é a única ligação para chegarem as escolas e a cidade.

Com isso, população da região rural pede as autoridades competentes que tomem providencias o mais rápido possível.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia