Duas crianças morrem vítimas de afogamento

O fato ocorreu na tarde deste domingo, 02, na linha 196 Sul aproximadamente 1500 metros da RO 010.

De acordo com informações a família estava passando um dia de lazer no rio bamburro quando perceberam que quatro das crianças haviam saído de perto e brincavam a beira do rio quando caíram dentro, duas crianças conseguiram escapar, mas infelizmente duas não conseguiram sair um de sete anos de idade e outro de apenas oito anos afundaram dentro do rio

Os pais e familiares passaram a procurar mas não conseguiram, o corpo de bombeiros foi acionado e compareceu com a equipe de mergulho e realizaram as buscas logrando êxito em localizar a primeira criança que rapidamente e fizeram os procedimentos de ressuscitação foi encaminhado ao hospital municipal de Rolim de Moura.

Outra criança foi encontrada uma hora após encontrar a primeira criança os Bombeiros rapidamente encaminhou até hospital municipal, mas apesar dos médicos tentarem salvar a vida das crianças já não havia mais mais o que fazer.

Infelizmente as duas crianças João Victor Gonçalves de oito anos e Dhefersom Luan Gonçalves Dias, também com a mesma idade já haviam perdido a vida.

A guarnição da polícia militar foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe, o corpo das crianças serão entregues a funerária de plantão.

Fonte: Inforondonia