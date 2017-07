Prefeita visita Hemocentro e participa de celebração pelo Dia do Doador de Sangue

Rosani Donadon fez apelo à comunidade para ajudar na campanha de doação sangue e assim salvar muitas vidas

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) participou, junto com seu esposo e ex-prefeito Melki Donadon, da celebração em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue no Hemocentro de Vilhena.

O evento, ocorrido na manhã deste sábado, 1, teve como objetivo homenagear os doadores vilhenenses e foram servidas várias comidas típicas como canjica, milho, entre outras. Também foram distribuídas camisetas alusivas à data para os visitantes que lotaram o Hemocentro.

“A data geralmente é celebrada no dia 14 de junho, mas esse ano estamos comemorando um pouco atrasado para não passar em branco um dia tão importante que homenageia nossos doadores”, explicou a assistente social do Hemocentro de Vilhena, Michely Noeli Toledo, que ressaltou que a comemoração também teve como objetivo também incentivar os vilhenenses a doarem sangue.

O Hemocentro de Vilhena é responsável por atender pacientes da UTI e aqueles que sofrem de doenças crônicas, informou Michely.

A prefeita Rosani Donadon parabenizou os doadores de sangue pela solidariedade e também os servidores do Hemocentro de Vilhena pelo belo trabalho realizado. Ela também ressaltou a importância da doação de sangue no município. “Doar sangue é um ato nobre de solidariedade. Nós não podemos deixar faltar sangue no nosso hospital. Eu faço esse apelo a todos os vilhenenses: vamos doar sangue e ajudar a salvar vidas”, convidou a prefeita.

Para quem deseja doar sangue pode ir até o Hemocentro de Vilhena que fica localizado na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional.

Texto e fotos: Assessoria