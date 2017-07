Aos 82 anos, morre em Cuiabá ex-governador de RO

Morreu no final da tarde desta segunda-feira, 3, o ex-governador de Estado de Rondônia Ângelo Angelin, de 82 anos.

Angelin estava internado desde o dia 18 de junho no Hospital Santa Rosa em Cuiabá-MT.

O ex-governador tratava de diverticulite, ou seja, inflamação no trato digestivo, mas não resistiu e acabou morrendo no final da tarde.

Angelin será sepultado em sua cidade Natal Capivari-São Paulo. A seu pedido o caixão será coberto com a bandeira de Rondônia.

Leia em resumo a trajetória de Ângelo Angelin:

Ângelo Angelim (Capivari,SP, 21 de janeiro de 1935) era um professor e político brasileiro que foi governador de Rondônia.

Filho de Salvador Angelim e de Ana Capriolli. Começou a lecionar no ano em que ingressou na Universidade de São Paulo onde ao final de cinco anos (1967-1972) graduou-se em Letras, Filosofia e Administração de Empresas. A partir de 1977 passou a residir em Rondônia e foi trabalhar na Serraria Pau-Brasil, madeireira de sua propriedade.

Nomeado Secretário Municipal de Educação de Vilhena em 1977, acumulou o cargo com o de administrador do então distrito de Colorado do Oeste. Em 1982 foi eleito deputado estadual e nessa condição foi relator da comissão que elaborou a constituição de Rondônia, primeiro vice-presidente do diretório estadual do PMDB e presidente da Assembleia Legislativa, renunciando ao mandato após ser nomeado pelo presidente José Sarney o último governador biônico de Rondônia em 1985. Em 1990 disputou a eleição para senador pelo PSC não alcançou êxito. Após esse fato desligou-se da política e passou a residir em Vilhena.⁠⁠⁠⁠

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução