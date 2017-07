Aviagro afirma que valor da cartela da Expovil não vai mudar

Em comparação com a Expoac de Cacoal, o passaporte da festa de Vilhena custa 20% mais barato e tem mais atrações e mais prêmios.



Faltando dois dias para o início da Expovil as vendas de cartelas para a festa estão de vento em popa. Ao custo de R$ 90,00, a cartela da Expovil serve como passaporte para todos os dias do evento.

Adquirindo a cartela, o visitante tem acesso ao parque de exposições e pode assistir todas as atrações da festa, como o rodeio profissional e os seis shows musicais (Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo, Althair & Alexandre, Yara Figueredo, Humberto & Ronaldo e Wesley & Maurício), além de concorrer aos prêmios que serão sorteados: 3 automóveis e R$ 20 mil em dinheiro.

Questionado em uma entrevista de rádio se as cartelas sofreriam diminuição de preço, o presidente da Aviagro, Darci Cerutti, foi enfático ao afirmar que os preços não sofrerão mudança, nem para menos, nem para mais. “Neste ano, o valor da cartela não diminuirá. Quem comprar a cartela agora ou no sábado, por exemplo, pagará o mesmo valor. A diferença é que quem comprar depois pagará o mesmo valor e assistirá menos shows”, disse.

Se compararmos com outras festas, o valor da Expovil está muito mais barato. Na Expoac de Cacoal, por exemplo, a cartela comprada com antecedência custa R$ 99,00. A partir do dia 10/7 a cartela aumenta para R$ 110,00, para assistir três shows e concorrer a 3 automóveis. Ou seja, a cartela da exposição de Cacoal custa R$ 20,00 mais caro com menos atrações musicais e menos prêmios para sorteio.

José Antonio Sant’Ana

Assessor de Imprensa