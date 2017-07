Bandido agride idoso em tentativa de roubo em Cerejeiras

Na madrugada desta segunda-feira, 03, bandido encapuzado invadiu a casa de idoso de 72 anos para roubar. O assalto ocorreu no município de Cerejeiras.

O bandido com um capuz feito com a própria camiseta invadiu o local pulando o muro do imóvel da vítima, alegando estar armado. A vítima, recusando-se a cooperar com o bandido foi agredida pelo mesmo.

O assaltante saiu da casa de posse de uma bicicleta e uma televisão. Quando abordado pela guarnição foi verificado que o mesmo já estava respondendo por outros crimes.

Com intuito de minimizar as consequências do crime e culpar a guarnição que o apreendeu, o detido se auto lesionou com mordidas e arranhões pelo corpo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustração