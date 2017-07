Cabixi comemora 29 anos de emancipação

Desmembrada da cidade de Colorado do Oeste no dia 06 de julho de 1988 pela Lei Estadual número 208, a cidade de Cabixi completa nesta quinta-feira, 06 de julho, 29 anos de emancipação, o aniversário será comemorado com festa na cidade.

Mesmo com pouca idade já é referência em alguns setores econômicos, a exemplo a agropecuária e o turismo.

Mesmo sendo uma cidade jovem, vem crescendo de uma forma organizada.

A população cabixiense tem mais de 6 mil habitantes e destaca-se na lavoura permanente com o cultivo de laranja, banana e café e no cultivo de lavoura temporária na cana-de-açúcar, mandioca, milho e trigo. Tendo também um crescimento significativo na criação de bovinos.

História

Cabixi é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localizado a uma latitude de 13º29’52” sul e a uma longitude de 60º33’15” oeste, estando a uma altitude de 230 metros. Possui uma população 6.309 habitantes, de acordo com o senso do IBGE de 2010 e é uma área de 1.314 km².

O nome Cabixi é de origem indígena vindo da tribo Cabixi há muito tempo extinta. Essa tribo vivia as margens do rio que hoje também recebe o seu nome.

A pessoa histórica de mais importância da cidade é conhecida como Chico Soldado, ele foi o desbravador da cidade e chegou à região com a esposa e se instalou as margens do rio Cabixi, assim considerado pela população como primeiro morador do Cabixi.

A cidade tem como principal evento a festa da FEJUCA (festa junina de Cabixi) que acontece sempre no mês de Junho, são três dias de festa onde o município recebe visitantes de toda a região.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução