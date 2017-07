Capitão R. Silva é nomeado diretor do Colégio Militar em Vilhena

O projeto, em trazer para o município de Vilhena um Colégio Militar, partiu do vereador Carlos Suchi, que juntamente com o apoio da Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) protocolou o pedido junto ao Governador Confúcio Moura, na capital do Estado, em janeiro.

Na tarde da última sexta-feira, 30, o vereador informou à deputada que o capitão R. Silva foi nomeado diretor escolar do Colégio Militar e que estará assumindo o comando da unidade nesta segunda-feira.

“A participação da deputada Rosangela foi fundamental para que este projeto fosse concretizado no nosso município. Desde o primeiro momento em protocolar até a fase final, ela esteve conosco acompanhando e lutando e finalmente conseguimos tornar esse projeto realidade”, disse o vereador Suchi.

Rosangela se mostrou muito contente com a notícia e disse que o projeto irá melhorar o ensino da região. “Estou muito feliz, pois desde janeiro estamos buscando trazer este projeto à nossa cidade. Jovens e crianças terão a oportunidade de receber um ensino de qualidade, valorizando ainda mais os professores que são peças fundamentais para a educação dos jovens”, concluiu.

R.Silva assume o comando mas a vice-diretora continua no cargo.

