CEREJEIRAS: Foragido é preso portando drogas ilícitas próximo à estrada de Santa Cruz

Durante patrulhamento de rotina no último dia 30, próximo a estrada de Santa Cruz no município de Cerejeiras, uma guarnição da Polícia Ambiental apreendeu um homem que portava uma bolsa contendo um tablete de maconha e uma sacola com folhas que aparentavam ser de coca.

Durante a averiguação os policiais verificaram que o suspeito era foragido da justiça. O infrator foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi apreendido junto aos pertences.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa