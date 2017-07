Comandante da PM afirma que não faltará segurança durante a Expovil

Na manhã desta segunda-feira, 03, em entrevista ao Extra de Rondônia, o Subcomandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Capitão Diego Batista Carvalho, garantiu que a Polícia Militar (PM) fará a segurança da população que irá prestigiar o evento.

De acordo com Subcomandante, “O 3º BMP durante as festas agropecuárias do Conesul, realizam a operação intitulada Festas Agropecuárias, que tem como objetivo reforçar o policiamento e garantir a segurança da população que irá participar do evento.”

O Capitão Carvalho garantiu que durante a festa haverá um reforço do policiamento na entrada da Expovil, na parte interna e na área externa do parque.

Segundo Diego Batista Carvalho, a PM já iniciou a operação com a cavalgada da Expovil, que ocorreu no último sábado, 1, onde 30 policiais realizaram um policiamento ostensivo com equipes da Polícia Militar de Trânsito (Ptran), Grupo de Operações Especiais (GOE), Força Tática e Polícia Ambiental. E que em relação ao durante o percusso da cavalgada não houve incidentes graves.

Em relação as ocorrências, o capitão ressaltou que no ano passado na Expovil, não houve aumento do número, mas também não apresentou queda, pois se mantiveram dentro de um limite estável.

O comandante finalizou dizendo que: “A segurança da polícia não será apenas durante o grande fluxo de pessoas na Expovil, ao término da festa, as viaturas estarão realizando rondas nas imediações do parque. E que parte dos policiais estarão cobrindo o evento, mas os bairros não ficarão desguarnecidos.”

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia