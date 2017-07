Durante ocorrência homem é preso após dar soco em militar

O fato ocorreu na madrugada de domingo, 2, no condomínio Porto Madero, localizado no Bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

Segundo informações, uma guarnição teria se dirigido até o local para atender uma ocorrência dando conta de que um homem de 31 anos, teria espancado a esposa e uma filha de 14 anos.

Durante a apuração dos fatos junto às vítimas, o agressor teria descido do apartamento até a portaria do prédio, apresentando fortes sinais de embriaguez e desferido um soco contra um policial, lhe causando uma lesão no nariz.

Mediante os fatos, o homem recebeu voz de prisão, foi imobilizado pelos policiais e conduzido ao departamento de Polícia Civil para o registro do flagrante.

Já na delegacia, a esposa do agressor mudou sua versão e alegou não ter sido agredida pelo marido, solicitando que o mesmo fosse liberado. Porém, o homem foi autuado pela agressão praticada contra o militar e permaneceu detido.

Texto: Redação

Foto: Ilustrativa