Fórum de Cerejeiras suspende expediente por conta de dedetização

O aviso sobre a suspensão no atendimento ao público para a tarde da próxima sexta-feira, 07, foi divulgado no site oficial da instituição.

De acordo com o comunicado, a interrupção no atendimento é devido a um agendamento do serviço de dedetização no prédio da comarca previsto para iniciar às 16h00. No entanto, o atendimento funcionará normalmente no período matutino.

A portaria com a suspensão foi enviada à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação