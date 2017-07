Policial militar mata ex-esposa com tiro na nuca e várias facadas na frente do filho do casal

Uma mulher identificada como Valnice Riveli Dantas de Souza, de 33 anos, foi morta a tiro e facadas na tarde desta segunda-feira, 03, em uma residência na Avenida Pinheiro Machado, bairro Flodoaldo Pontes, próximo à Avenida Guaporé, em Porto Velho. O suspeito do crime é o ex-marido, cabo da polícia militar Valney A. A. de 40 anos, que está preso.

De acordo com informações, o casal estava separado a cerca de quatro meses e a mulher viajaria hoje de férias para Fortaleza/CE. Nesta tarde, o suspeito foi até a residência tentar reatar o relacionamento e houve intensa discussão, que culminou com o policial praticando o brutal crime. Durante a Perícia Técnica foi constatado que mulher foi assassinada com um tiro à queima roupa na nuca e cinco facadas em diferentes partes do corpo. Toda ação criminosa foi presenciada pelo filho do casal – uma criança de 12 anos. O policial fugiu do local e se apresentou no 5° batalhão.

Valney recebeu voz de prisão e foi apresentado na Central de Flagrantes. Na delegacia parentes da vítima tentaram fazer Justiça com as próprias mãos e foi necessário solicitar apoio de várias guarnições. Valnice não era militar, mas trabalhava no hospital Tiradentes da PM. O corpo foi removido ao IML.

Fonte: Planeta Folha