Rosangela Donadon emite nota de pesar pelo falecimento de Ângelo Angelin

Em 2015, a parlamentar homenageou o ex-governador com o Título Honorífico de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à sociedade

“É com grande tristeza que recebo a notícia sobre o falecimento do nosso querido amigo professor Ângelo Angelin. Tive o prazer de conhecer esse grande homem, cheio de sabedoria e alegria. Um dos pioneiros políticos destaque no nosso estado de Rondônia, o primeiro governador de RO eleito pela ALE no ano de 1985.

Em julho de 2015, tive a honra e oportunidade de homenageá-lo com Título Honorífico de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Deixo aqui meus sentimentos de pesar e solidariedade com a família e amigos, pedindo a Deus que conforte os corações daqueles que sofrem neste momento de dor.”

Durante a homenagem, em 2015, o ex-governador discursou: “Este Título Honorífico de Honra ao Mérito entra na história da minha vida e representa o ponto mais alto e significativo de minha dedicação em Rondônia ao me tornar cidadão honorário, onde dediquei parte da minha existência, agora para todo o Estado de Rondônia confirmo meu propósito de continuar empenhado em contribuir sempre para seu progresso”.

Que Rondônia possa lembrar com carinho os trabalhos realizados pelo nosso querido e eterno professor Ângelo Angelin.

Fonte: Assessoria

Fotos: Arquivo