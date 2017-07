SEMAS cede instalações e apoio projetos “Mais Educação” em Vilhena

Secretária Ivete Pires prestigiou evento direcionado a alunos do município

A secretária municipal de assistência social, Ivete Pires, participou no último final de semana do encerramento do projeto “Mais Educação’’, no Colégio Marcos Donadon, em Vilhena.

O programa tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental e também desenvolve atividades nos campos de artes, cultura, esporte e laser, uma forma de iniciativa na educação integral.

O “Mais Educação” visa uma ampliação da jornada escolar na perspectiva da Educação em Tempo Integral, que não se limita apenas a uma prática de ensino utilizando o contra turno, mas que procura educar o aluno em todas as suas dimensões – a social, a afetiva, a cognitiva e a psicológica.

O projeto tem a parceria da secretaria de Assistência Social (SEMAS) que cede as instalações do CRECA para desenvolver atividades esportivas como vôlei, karatê e dança.

De acordo com a coordenadora do projeto, Rita Schllosser, a parceria com SEMAS e com outros voluntários têm sido importante. ‘‘O programa ajuda no desenvolvimento das crianças e aumenta a jornada escolar fazendo ser proveitoso. Gostaria de agradecer à secretária Ivete Pires e a coordenadora do CRECA, Elisete Rodrigues, por serem parceiras e ceder este espaço. Especialmente, quero agradecer à prefeita Rosani Donadon que tem um olhar especial para nossas crianças”, ponderou.

Por sua vez, Ivete Pires ressalta a importância deste projeto. “Fico extremamente feliz de ver essas crianças desenvolvendo atividades esportivas e educacionais, com mais tempo na escola e com qualidade. Dessa forma tiramos nossas crianças das ruas e não as deixamos expostas à marginalidade’’, finalizou.

Texto e foto: Assessoria