Vereador rebate críticas e diz que os trâmites legais para construção da ponte em Novo Plano estão em andamento

Em áudio enviado para a redação do Extra de Rondônia via rede social, o vereador Rubens dos Santos Pereira (PV) (Rubinho) do município de Chupinguaia, rebateu as críticas feitas por Lazinho da Rondônia, no que diz respeito à ponte sobre o Rio Pimenta, no distrito de Novo Plano.

Segundo Lazinho, o distrito está abandonado pelas autoridades políticas, e a ponte sobre o Rio Pimenta está para cair e com isso, podendo acontecer uma tragédia já que a ponte é a única ligação para escoamento da produção agrícola da região.

Após a publicação da matéria no Extra de Rondônia, chegou ao conhecimento do vereador Rubinho morador do distrito de Novo Plano, as reivindicações feitas por Lazinho, num vídeo enviado a redação desta página eletrônica, no qual pede providencias sobre a questão.

Porém, em áudio postado em rede social, o vereador Rubinho disse que, “Lazinho está desinformado, pois é muito fácil combinar com três a quatro pessoas que tenha carro para passar na ponte na hora que ele estivesse filmando, e fazer comentários.”

Ainda, de acordo com o vereador, que a ponte esta ruim não é novidade para ninguém, “até cego que passar por lá sabe”.

O parlamentar ressalta que é morador de Novo Plano há 13 anos, e a mais ou menos oito anos a ponte está em péssimas condições.

Entretanto, Rubinho relata que esteve em Porto Velho e se reuniu com o chefe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) Ezequiel Neiva, no qual afirmou que os trâmites legais para construção da ponte em concreto estão em andamento e logo o processo licitatório deverá acontecer.

Além disso, o vereador afirma que está trabalhando com afinco, não somente para o povo de Novo Plano, mas para toda a região.

Veja o vídeo feito por Lazinho:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução