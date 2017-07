Vítima de queda de motocicleta é transferida para hospital de Cacoal com Traumatismo Crânioencefálico

Pouco tempo depois de dar entrada no pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, Valdiclei Barbosa, que sofreu uma queda de motocicleta na manhã deste domingo, 02, na Rua 1512, localizada no Bairro Cristo Rei, foi transferido para o hospital da cidade de Cacoal.

A vítima que apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico, ficou desacordada e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, porém, devido ter sofrido Traumatismo Crânioencefálico (TCE), o mesmo foi transferido de imediato para o setor de traumatologia do Hospital de Heuro de Cacoal, onde permanece internado em estado grave.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia