Após matar esposa, Cabo da PM ligou para 190 e comunicou o ocorrido

Cinco golpes de faca e um tiro. Essa foi a brutalidade usada pelo cabo da Polícia Militar, Valnei Almeida Alexandre, 40 anos, autor do homicídio da esposa, Valnice Rivelly Dantas de Sousa, 33 anos, crime que ocorreu nesta segunda-feira (03), na residência localizada na Avenida Pinheiro Machado, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, Valnei descobriu que a Valnice estava tendo um caso com outro homem. Valnei então indagou a esposa sobre o caso extraconjugal, mas a vítima começou a rir, fato que fez com que Valnei “perdesse a cabeça”. Ele disse: “Peguei uma faca (tipo peixeira) e comecei a desferir golpes no pescoço, braços, costas e abdômen. Quando ela caiu ao solo peguei a pistola e efetuei um disparo no rosto dela”.

Após crime, Valnei ligou para o 190 e informou o que acabara de tirar a vida de sua esposa e que enviassem uma viatura, pois ele aguardaria para se entregar. Ainda consta no boletim que a viatura demorou demais para chegar no local. Então, Valnei pegou o filho, menor de idade e se dirigiu até a Unisp Leste, que em contato com o Agente de Polícia Civil, narrou o ocorrido.

Uma guarnição da Polícia Militar que estava entregando um boletim de ocorrência na Unisp Leste foi acionada pelo Agente da Polícia Civil. Diante dos fatos, o cabo recebeu voz de prisão e foi apresentado na Central de Flagrantes.

Fonte: News Rondônia