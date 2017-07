Caso de febre amarela é confirmado em amostra de macaco em RO

Foi confirmado nesta segunda-feira, 03, pela Coordenadoria Regional de Vigilância Ambiental, a 1ª morte de macaco causada pelo vírus da Febre Amarela Silvestre em Rondônia.

Segundo informações do coordenador de vigilância ambiental, Flaviano Melo, o macaco é da espécie Bugio e foi encontrado morto na área rural de Cacoal.

De acordo com o coordenador, o setor espera o resultado de outras sete amostras de macacos mortos, que foram enviadas para a análise laboratorial.

Flaviano também informou que a morte do macaco foi informada à vigilância ambiental através dos moradores, que encontraram o animal morto no mês de janeiro deste ano.

Mas somente no início de fevereiro a amostra acabou sendo enviada para análise laboratorial no Pará.

Segundo ele foi colhida às amostras do cérebro e vísceras, sendo enviados para o Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen). De lá, foi encaminhado para o laboratório do Pará, para que essas amostras fossem examinadas.

Apesar da confirmação do vírus presente no animal, o coordenador destaca que não é preciso que a população fique assustada, pois a vacinação imuniza contra qualquer possibilidade de contrair o vírus.

Flaviano finalizou explicando que por mais que o vírus da Febre Amarela esteja circulando no município, a população pode ficar tranquila, pois se todos estiverem vacinados ficam livres de contrair essa doença e o macaco não transmite a doença para o homem.

Vale ressaltar a população vilhenense que ainda não recebeu a vacina, que os postos de saúde do município de Vilhena realizam todas as quintas-feiras as vacinações de prevenção a febre amarela.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa