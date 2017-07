Expedito Netto recebe prêmio como melhor deputado do ano

Além do parlamentar, dois integrantes do Partido Social Democrático (PSD), o qual Netto é o presidente no estado, também foram agraciados com os prêmios. Na categoria de melhor vereador (a), foi premiada a Vereador Todinha. Já na categoria de melhor vendedor, Fabiano Gomes Pereira ganhou destaque.

O prêmio foi concedido após votação online feita com 830 votantes entre os dias 3 e 15 de maio. Para Expedito Netto, esse prêmio significa o reconhecimento do trabalho que ele tem desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio do Prefeito Edilson Alencar, e com as lideranças locais.

“É uma honra estar entre os melhores do ano. Acredito que um mandato aberto e transparente tenha feito toda diferença nessa votação. Gosto de estar com o povo, ouvir as necessidades do povo e, acima de tudo, ecoar a voz de Rondônia na Câmara dos Deputados. Essa é a minha função como parlamentar a qual desempenho com muito orgulho. Obrigado a todos pelos votos”, agradeceu Netto.

O parlamentar declarou ainda que parte de sua emenda de bancada será destinada ao município de Presidente Médici. “Ao todo serão aproximadamente R$ 2 milhões para implantação de duas academias de saúde e para aquisição de Patrol, Trator com Implementos, Retroescavadeira e dois Caminhões Caçamba. Temos muito trabalho pela frente!”, disse o deputado.

Autor e foto: Nathália Nicola