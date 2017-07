Expovil terá nova regra de segurança para entrada na arena de shows

A Aviagro (Associação Vilhenense dos Agropecuaristas) adotou uma nova regra para o acesso à arena de shows durante a Expovil 2017.

Neste ano o visitante precisará apresentar o documento de acesso (ingresso ou cartela) na entrada no parque de exposições e também na entrada da arena de shows.

A mudança visa, entre outros motivos, a segurança do público e um melhor controle de acesso, evitando a entrada de pessoas que não adquiriram ingresso ou cartela na arena de shows. Para quem adquiriu camarote, o controle de acesso não sofreu alteração.

A Expovil 2017 começa nesta quarta-feira, 5/7, em Vilhena. As cartelas que servem como passaporte para os cinco dias de festa e ainda dão direito ao portador de concorrer a três automóveis e R$ 20 mil em dinheiro, podem ser adquiridas em diversos pontos de venda na cidade ao valor de R$ 90,00.

No escritório da Aviagro no parque de exposições e na Conveniência do Posto Catarinense II, a compra pode ser dividida em até 3 vezes no cartão de crédito. Os ingressos diários custam R$ 50,00. Estudantes, professores e outros que se enquadram na lei de meia entrada pode adquirir ingressos pela metade do preço desde que apresentem documentos que comprovem sua condição.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação