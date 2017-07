Furto de cabos elétricos deixa moradores de três bairros sem água

Fios elétricos da bomba d’água do poço do Jardim Social foram roubados durante a noite

Parte dos cabos elétricos ligados a bomba d’água do poço próximo a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), localizado no Bairro Jardim Social, deixou três bairros com abastecimento prejudicado nesta terça-feira, 4, afetando centenas de pessoas, em Vilhena.

Aproximadamente 45 metros de cabos 120 mm de alimentação da bomba d’água foram furtados durante a noite, deixando os bairros Cidade Nova, Jardim Social e Jardim Universitário com o abastecimento de água prejudicado.

O crime foi constatado pela equipe da autarquia que realiza diariamente vistorias em pelo menos dez poços.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vilhena (SAAE) já trabalha para resolver a situação ainda hoje.

Além de agradecer a compreensão da população, o SAAE solicita que quem tiver alguma informação a respeito deste crime denuncie às autoridades competentes pelo 190. Não é necessário se identificar.

O SAAE informa que situações em que seja necessário algum tipo de atendimento emergencial devem ser comunicadas pelo telefone 3321-3974 ou pelo emergencial 115.

Texto e fotos: Assessoria