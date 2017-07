Idoso boliviano busca atendimento na unidade do barco-hospital em Pimenteiras

Aos 80 anos e com a saúde debilitada em decorrência de diabetes, problemas cardíacos e renais, Guillermo Pachuri Hurtado, de nacionalidade boliviana, recorreu ao atendimento médico na Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bártolo.

O barco-hospital do governo de Rondônia, que durante três dias presta atendimentos de saúde e cidadania em missão nas margens do rio Guaporé.

Nascido em Santa Cruz Velsaco, na Província de San Ignacio, Guillermo Hurtado viajou 18 horas de barco para receber atendimento médico no Brasil.

O idoso foi ao barco-hospital acompanhado da neta Yaneth Pachuri, que reside em Pimenteiras do Oeste e pretendia encaminhá-lo para tratamento em Vilhena.

“Ele está em casa já faz uma semana. Para nossa felicidade o barco do governo chegou, e ele foi atendido muito bem. Estamos agradecidos e satisfeitos com essa ajuda inesperada”, disse Yaneth, satisfeita pelo atendimento, com a realização dos exames e os remédios fornecidos ao tratamento do avô gratuitamente.

O barco-hospital iniciou a missão em saúde e cidadania pelo rio Guaporé na quarta-feira, 21, encerrando as atividades no dia 4 de julho.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação