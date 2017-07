JOER: atletas perdem no handebol, mas prometem melhor desempenho na natação

A derrota pelo placar de 35×3 não foi motivo de desânimo para as atletas do handebol Isabella de Sousa e Micaela Lavínia, ambas de 12 anos.

Elas estão confiantes de que durante a competição de natação irão superar o desastroso resultado da partida ocorrida nesta segunda-feira (3), durante a etapa regional Cone Sul dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), em Vilhena.

“Somos inexperientes no handebol, é uma modalidade desafiadora e exige muita habilidade e resistência física”, disse a atleta Isabella, no final da partida.

A estreia de Isabella e Micaela nos jogos escolares tem uma proposta comum: Adquirir experiência esportiva, conhecer pessoas e lugares.

“Estou entusiasmada em fazer minha primeira viagem sem a companhia da minha família e para um lugar que não conheço, será uma experiência única” conta Micaela.

Na piscina as duas conseguiram se classificar para a etapa infantil (12 a 14 anos) do JOER que acontecerá de 16 à 25 de agosto, no município de Ji-Paraná.

A atleta Micaela classificou nos 50 metros de costas e Isabella nos 50 e 100 nado a peito, no Centro de Referência da Criança e do Adolescente (CRECA).

A equipe das meninas são da escola estadual Wilson Camargo de Vilhena e confrontou a escola Castro Alves (Cerejeiras).

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria

Foto: Assessoria