JOER: etapas do Cone Sul se encerram na quarta-feira com modalidades de Futsal e Futebol

As fases regionais dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER),chegam ao fim nesta quarta-feira, 05, com jogos decisivos das modalidades de futebol e futsal, em Vilhena.

Os jogos disputados entre os municípios do Cone Sul, reuniram cerca de 928 atletas de 32 escolas públicas e privadas com classificatórias em etapas estaduais infantis (12 a 14 anos) e Juvenis (15 a 17).

A Modalidade de futsal terá uma programação de jogos no decorrer desta terça. Os resultados das partidas que definiram os finalista ocorrerá pela amanhã, no Ginásio Jorge Teixeira.

Nesta terça-feira a escola Tancredo Neves (Cerejeiras), enfrenta o colégio Álvares de Azevedo (Vilhena) e em seguida Moacyr Caramelo (Chupinguaia) enfrenta Zilda da Frota (Vilhena).

De acordo com informações o resultado da modalidade de futebol será dado amanhã a partir das 08h00 no estádio Portal da Amazônia.

Já no voleibol foram definidos as escolas classificadas. Os jogos aconteceram na segunda-feira, 03, e as quatro equipes da escola Maria Arlete Toledo (Vilhena), carimbaram seus passaportes para a etapa estadual no masculino e feminino na categoria infantil.

No Handebol as partidas serão definidas hoje, 04, nas categorias feminino e masculino na quadra da Escola Maria Arlete Toledo. A Escola Castro Alves (Cerejeiras) enfrenta o colégio Santa Lúcia Filippini (Vilhena) na categoria feminina. E no masculino, a escola anfitriã Machado de Assis joga contra a Escola Castro Alves (Cerejeiras)

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Extra de Rondônia