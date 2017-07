Motoqueiro morre “esmagado” após bater e cair debaixo de uma carreta

Na manhã desta segunda-feira, 03, um homem de 58 anos, identificado como José Pires dos Santos, perdeu a vida ao tentar realizar uma ultrapassagem utilizando o famoso “corredor de motos”, próximo a ponte do Rio Machado, no 1º Distrito de Ji-Paraná.

De acordo com testemunhas, a vítima trafegava em sua motocicleta na BR 364, sentido Ouro Preto, quando, ao passar no famoso “corredor de motos”, no centro da via, acabou batendo em um veículo Fiat Strada, que estava em seu lado esquerdo, e foi lançado para baixo da carreta, que seguia na pista da direta.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros chegou a ir no local, mas a vítima não apresentava sinais vitais.

Fonte: Comando190

Fotos: Portal RedeTV