Prefeita de Vilhena decreta três dias de luto pela morte de ex-governador

Através de sua assessoria de imprensa, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) decretou três dias de luto pela morte do ex-governador Ângelo Angelin, ocorrida na tarde desta segunda-feira.

Angelin, que morava há muito anos em Vilhena, acumulou diversos cargos públicos durante sua vida, chegando a governar Rondônia em 1985.

>>> Leia, abaixo, a nota de pesar:

NOTA DE PESAR

Em nome do município de Vilhena, manifestamos nosso profundo pesar e decretamos três dias de luto pelo falecimento do vilhenense Ângelo Angelin, ocorrido na tarde desta segunda-feira, 3, num hospital de Cuiabá (MT).

Angelin foi um dos inúmeros pioneiros que chegaram para ajudar na construção de uma Rondônia melhor. Foi secretário municipal de Educação de Vilhena, em 1977; acumulou o cargo com o de administrador do então distrito de Colorado do Oeste; em 1982 foi eleito deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa; foi nomeado governador de Rondônia em 1985.

Professor de profissão, Angelin teve suas ações reconhecidas em ato oficial na Assembleia Legislativa de Rondônia, quando recebeu o Título Honorífico de Honra ao Mérito.

Neste momento de tristeza, nós, vilhenenses, nos unimos aos familiares e amigos, externando votos de solidariedade, rogando a Deus o conforto necessário para superar este momento de profunda dor pela perda tão significativa para Vilhena e o Estado de Rondônia.

ROSANI DONADON

Prefeita de Vilhena

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria