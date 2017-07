Prefeita prestigia exposição de artes e anuncia reforma da escola Cristo Rei

Obra será executada em 2018 visando fortalecer setor educacional

Na manhã desta terça-feira, 4, a prefeita Rosani Donadon(PMDB) prestigiou, junto com seu esposo o ex-prefeito, Melki Donadon e a secretária de Educação, Raquel Donadon, a exposição de arte com literatura de cordel na escola Cristo Rei, em Vilhena.

A prefeita visitou as dependências da unidade escolar acompanhada da diretora da escola, Elaine Pires, e anunciou o projeto de reforma da escola que será executado em 2018.

A exposição foi promovida pelos alunos do 5º ano “A” e contou com vários trabalhos artísticos produzidos por eles. A professora Joelma Boone, que coordenou o evento, disse que a exposição é uma excelente oportunidade para despertar a busca de novas culturas nos alunos. “Somos comprometidos com a Educação e é maravilhoso realizar essa exposição, pois esse é um espaço criado para proporcionar Cultura aos nossos alunos”, afirmou a professora.

A aluna Carla Santos disse que foi muito bom participar da exposição. “Passamos muitas aulas fazendo os trabalhos artísticos e é maravilhoso poder compartilhar isso com os colegas”, salientou a aula.

A prefeita Rosani Donadon parabenizou os alunos e a professora pela organização da exposição. “É pelos alunos que lutamos diariamente para melhorar a educação e a qualidade de vida em Vilhena. Essa exposição mostra a capacitação, criatividade e a valorização das nossas crianças. Estamos trabalhando no projeto de reforma da escola que será executado no próximo ano e com certeza oferecerá mais conforto para os alunos e funcionários da escola”, finalizou a chefe do executivo municipal.

Texto e fotos: Assessoria